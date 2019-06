Divertimento, gioco, socialità e amicizia ieri al “Ranch Cantine del Casale” di Tramonti per i ragazzi del centro Girasole e del centro Diurno del Comune di Amalfi. Cooperazione e solidarietà: questi i temi che hanno caratterizzato l’iniziativa che ha portato i ragazzi dei centri e gli operatori della cooperativa sociale Gea, che gestisce le due realtà, a passare una giornata ricreativa ma soprattutto formativa all’aperto, a contatto con la natura. Grazie alla collaborazione e al supporto di diverse realtà locali. Erasmo Venosi ha messo infatti a disposizione il suo ranch immerso nel verde, attrezzatura per barbecue, maneggio per cavalli e giostre per utenti e operatori, che sono stati impegnati un una intera giornata di attività. Il ristorante “Al Valico di Chiunzi” ha contribuito all’esito positivo della giornata, preparando il pranzo per tutti e facendo gustare le sue prelibatezze. Ad allietare il pomeriggio sono poi intervenuti gli instancabili e simpaticissimi suonatori dell’associazione ” ‘A Paranz ro’ Tramuntan” Isidoro e Raffaele, con i quali i ragazzi dei due centri si sono divertiti ed esibiti sia nel canto che nel ballo. Una giornata di alto valore, all’insegna dell’integrazione, della cooperazione e della solidarietà. Dall’allestimento del pranzo all’aperto, all’interazione con gli animali, ai momenti musicali, sono state messe in pratica una serie di attività per lo sviluppo delle attitudine personali e relazionali dei ragazzi.

