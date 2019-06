Tramonti, Adsl down: guasto tecnico e disservizi su tutto il territorio

E’ Adsl down a Tramonti. Si segnala un guasto tecnico sulla zona da circa tre ore, che sta arrecando disservizi su tutto il territorio comunale del paese collinare della Costiera Amalfitana: il malfunzionamento che ha riguarda solamente la banda larga è in fase di risoluzione da parte dei tecnici Tim. Nelle scorse settimane, proprio l’area di Tramonti fu vittima di un guasto ai ripetitori Tim, con problemi di ricezione per gli utenti mobili.

Aggiornamenti. Il guasto sembra essere rientrato, si consiglia di riavviare il router per verificare la presenza di connessione. Per informazioni sullo stato della riparazione si consiglia di contattare l’operatore di telefonia fissa.