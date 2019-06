Tramandiamo la tradizione dei nostri nonni ai nostri figli: l’Ascensione

Oggi 1 Giugno, vigilia dell’Ascensione, andiamo nei giardini, raccogliamo rose, ce ne sono tante in questo periodo,mettiamo i petali in un bacile con l’acqua, sulla superficie, vi adageremo oltre i petali alcune foglioline di menta e questa sera sarà pronto per deporlo sui nostri terrazzi o balconi…

La festa dell’Ascensione, venerata in tutto il mondo cattolico, è ricca di tradizioni, e una di esse vuole che la sera della vigilia, si metta fuori dalla finestra, esposta alla rugiada della notte, un bacile pieno d’acqua, nella quale vengono messi petali di rose e di altri fiori, nonché foglie di menta e di agrumi.

E’ credenza che Gesù, salendo in Cielo alla gloria del Padre accompagnato dai suoi Angeli, benedice quelle acque.

Al mattino, tutti i componenti della famiglia, sciacquano il viso con quell’ acqua in segno di purificazione.

Che significato ha il lavarsi con acqua e rose ?

È una liturgia familiare che si ripeteva ogni mattina dell’Ascensione.

Nell’ antichità i re, le regine, principi e principesse utilizzavano direttamente i fiori per profumare l’acqua acqua per lavarsi .

In Grazia del Battesimo siamo costituiti “Sacerdoti Re e Profeti”.

Quando faremo questo gesto ricordiamo la nostra regalità in Cristo ricevuta con l’acqua del Battesimo.

BUONA FESTA DELL’ASCENSIONE CON LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE NOSTRO DIO!!!