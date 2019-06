La Costiera Amalfitana continua ad essere divorata dal traffico, prospettando un martedì duro per i tanti automobilisti in viaggio sulla Statale 163. Nei punti critici del nastro d’asfalto che collega Vietri sul Mare con Sorrento, si registrano rallentamenti, come a Praiano. Tale condizioni di viabilità stanno mettendo a dura non solo il traffico automobilistico, ma anche i comuni della Divina che sono costretti ad un dispiego di risorse ed uomini. Il comune di Positano ha messo in campo infatti degli ausiliari, per evitare blocchi alla Chiesa Nuova, ma presenza di autobus è abbastanza ingente da bloccare l’intero paese verticale, infatti alla nostra redazione ci è stato segnalato che stamattina per compiere l’intero giro di Positano si sta impiegando circa un’ora. La situazione non si allenta e la Costa d’Amalfi resta al palo, nell’attesa che venga varata dal Prefetto di Salerno la tanto agognata ordinanza, che dovrebbe bloccare soprattutto la circolazione dei bus turistici in finestre temporali, sempre più presenti su tutta l’Amalfitana.

di 5 Galleria fotografica Costiera Amalfitana, traffico Positano