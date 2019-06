Traffico in Costa d’ Amalfi, l’ordinanza del Prefetto slitterà per fine giugno. Ecco perchè. Positanonews è l’unico quotidiano online che sta seguendo tutti i giorni il problema del traffico, dopo decine di incontri con i sindaci della Costiera amalfitana e gli operatori il Prefetto di Salerno è addivenuto ad un’ordinanza di limitazione del traffico.

Ne abbiamo già parlato, pubblicando in esclusiva i documenti. Si tratta di impedire a fasce orarie il doppio senso anche ai Tpl, esclusa la sola SITA per intenderci, salvo che in due “finestre” , la mattina fino alle 11 e il pomeriggio dopo le 16, poi le targhe alterne nel weekend.

Al momento è stato avviato il procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90, cioè prima della definitiva entrata in vigore bisogna dare il tempo alle parti in causa di fare delle controdeduzioni . A rispondere alle controdeduzioni la polizia municipale di Amalfi.

Il problema è che di controdeduzioni ne sono arrivate a decine, in pratica ognuno vuole coltivare il proprio “orticello” o, nella migliore delle ipotesi, vorrebbe dei correttivi. Ma a dieci giorni dall’entrata in vigore è difficile per la polizia municipale riuscire a rispondere in maniera esaustiva a tutte le controdeduzioni, per cui giocoforza il provvedimento slitterà a fine giugno.

Non solo, cosa ancora più rilevante. Serve mettere la segnaletica su tutta la S.S. 163 da Piano di Sorrento a Positano fino a Vietri sul mare, decidere con quali targhe cominciare, pari o dispari. Probabilmente si deciderà per la circolazione delle targhe alterne i giorni pari targhe pari e i giorni dispari targhe dispari.