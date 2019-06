Torre del Greco . Incidente sull’autostrada, sono quattro le persone ferite . Strada liberata Due auto capovolte sull’autostrada. Grave incidente tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Quattro le persone ferite smistate in diversi ospedali, due in condizioni critiche. Il maxi tamponamento, intorno alle 19, in direzione Salerno. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno soccorso le vittime e i vigili del fuoco. Bloccata la carreggiata, traffico completamente paralizzato per Castellammare di Stabia – Sorrento . Uno dei feriti, con un grave trauma addominale, è stato portato all’ospedale del Mare, un altro uomo in condizioni preoccupanti è invece stato portato d’urgenza al Cardarelli di Napoli con dolori al torace. La polizia stradale ha fatto i rilievi ora la strada è libera.