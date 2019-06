Tifoso accusa malore durante la partita Agropoli-Brindisi valida per l’accesso in serie D, match sospeso

Oggi allo Stadio Guariglia di Agropoli si è disputata la gara Agropoli-Brindisi, finale di ritorno playoff valida per l’accesso alla serie D. A fine primo tempo (a reti ancora inviolate) una brutta notizia arriva dalla tribuna dove un tifoso del Brindisi ha accusato un improvviso malore che ha fatto temere il peggio. Sulla pista di atletica dello Stadio sono immediatamente accorse due ambulanze e, grazie all’utilizzo di un defibrillatore, l’uomo è stato rianimato ma, stante le condizioni ancora grave, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cilentano. I tifosi del Brindisi hanno chiesto la sospensione definitiva della gara che, invece, è ripresa alla 17.25. La partita si conclude con la vittoria del Brindisi che viene promosso in serie D mentre per l’Agropoli non resta che accettare la sconfitta.