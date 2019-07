“Tiemp’ ca nun tornan’, core ca s’ ‘e ricord” GRUPPO ‘A CHIORM A VILLA FONDI

Domenica 30 giugno, la bellissima terrazza di Villa Fondi si trasformerà, con uno sforzo di fantasia, nella Piazzetta di un piccolo Borgo di campagna che si popolerà di voci di popolo e di semplici intrighi; il gruppo teatrale ” ‘A CHIORM’ ” infatti presenterà con l’entusiasmo di sempre lo spettacolo “TIEMPE CA NUN TORNANO…core ca s”e ricord’…” che rievoca giorni vissuti di fine ‘800 quando anche la Santa caterina Volpicelli veniva a soggiornare in penisola per una boccata di salutare aria buona..

Una bella occasione per stare insieme ed anche per poter contribuire a raggranellare qualche piccolo contributo per poter metter in sesto la sagrestia della Cappellina di San Liborio…tanti motivi per esserci…

VI ASPETTIAMO alle ore 20,15… Luigi Iaccarino