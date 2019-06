There are many limoncello stores that line the sidewalks in Positano as well as the Amalfi coast. However only one can boast about being open year round as well as selling to a unique group of people, Korean speaking people. Delicatessen is open all year rather than many of the store that are only open for the spring and summer months when tourist season is at its peak. This is due to having a unique clientele, Koreans, who often travel in the winter as well as the summer. The store can cater to these tourists, due to the owner being fluent in Italian as well as Korean. Inside the store you can see individuality through the signs which are in Italian, English, as well as Korean. Delicatessen is very unique and worth a stop inside. They have many lemon products including soaps, lotions, candy, and drinks. It’s a perfect stop for a traditional limoncello souvenir.

Ci sono molti negozi di limoncello che costeggiano i marciapiedi di Positano e la costiera amalfitana. Tuttavia, solo uno può vantarsi di essere aperto tutto l’anno e di vendere a un gruppo unico di persone, persone di lingua coreana. La gastronomia è aperta tutto l’anno, piuttosto che molti negozi aperti solo nei mesi primaverili ed estivi in ​​cui la stagione turistica è al culmine. Ciò è dovuto al fatto di avere una clientela unica, i coreani, che viaggiano spesso in inverno e in estate. Il negozio può soddisfare questi turisti, poiché il proprietario parla fluentemente italiano e coreano. All’interno del negozio puoi vedere l’individualità attraverso i segni che sono in italiano, inglese e coreano. La gastronomia è davvero unica e merita una sosta all’interno. Hanno molti prodotti a base di limone tra cui saponi, lozioni, caramelle e bevande. È una sosta perfetta per un tradizionale souvenir al limoncello.