Tempo di Escursioni in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana con Get To Positano Transfer

POMPEI – ERCOLANO – VESUVIO – VIGNETI

Un tour sorprendente e interessante che vi porterà a uno dei luoghi più singolari del mondo, offrendo la possibilità di visitare due antiche città romane: Pompei ed Ercolano, anche il Vesuvio che ha causato la loro tragica fine quasi 2000 anni fa. Per godere di un paio d’ore in un luogo magico, tra gli scorci di una natura incontaminata, immergersi nel verde dei vigneti e degustare ottimi vini, è possibile visitare i vigneti sulle pendici del Vesuvio, famosi per il vino “Lacrima Christi”.

AMALFI – GROTTA DELLO SMERALDO – RAVELLO

La Costiera Amalfitana merita di essere definita una delle coste più belle del mondo. Questo tour vi permetterà di visitare Amalfi, la prima repubblica marinara, famosa per essere costruita sulla roccia e per la sua cattedrale unica. È inoltre possibile ammirare l’imponente “Grotta dello Smeraldo” nella splendida cornice di Conca dei Marini e, infine, arrivare a Ravello per godersi i giardini di Villa Rufolo e Villa Cimbrone.

POSITANO – SENTIERO DEGLI DEI

Positano, il mare, la moda … Questo bel “villaggio” della costiera amalfitana è molto pittoresco, accogliente e colorato. Le sue piccole dimensioni lo rendono un villaggio che si può semplicemente visitare a piedi. Con un trasferimento da Positano, si può arrivare a Bomerano, frazione di Agerola, da dove la passeggiata comincia dal famoso “Sentiero degli Dei”. Soltanto il nome implica la spettacolarità del percorso. Da Agerola a Nocelle, lungo il percorso, si può ammirare una vista straordinaria della Costiera Amalfitana. Una meravigliosa passeggiata nel paradiso!

SORRENTO – CAPRI

Sorrento, località balneare, è famosa per essere la meta preferita di artisti, poeti e musicisti, come l’intramontabile Enrico Caruso. Si può camminare per i vicoli del centro storico, entrare nei vari negozi, degustare il limoncello tipico e fermarsi nelle diverse caffetterie e gelaterie delle piazze principali. Dal porto di Marina Piccola si può prendere un traghetto per l’ Isola di Capri per ammirare i famosi “Faraglioni” e l’incantevole Grotta Azzurra.

RAVELLO DI NOTTE E CONCERTI

Ravello ospita uno dei più antichi festival musicali italiani, “Ravello Festival”, che offre ogni anno un nuovo tema che abbraccia tutte le discipline artistiche, dalla musica classica al cinema e alla letteratura, con la partecipazione di artisti di fama internazionale. È possibile ottenere un trasferimento da Positano a Ravello con partenza alle 19:30 e ritorno alle 23:30

PAESTUM – VIETRI SUL MARE

Il sito archeologico di Paestum riconosciuto dall’ “UNESCO” è circondato da mura e torri ben conservate e di notevole interesse, che si possono visitare con piacere. Il tour proseguirà presso l’azienda casearia di bufala, che vi permetterà di conoscere il processo artigianale della produzione della mozzarella di bufala e degustare i prodotti lattiero-caseari. Sulla via del ritorno ci si può fermare a Vietri sul Mare, cittadina famosa nel mondo per la produzione di ceramiche artistiche a colori vivaci.

