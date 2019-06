I tatuaggi comportano rischi?

In Italia, il numero di soggetti che si sottopongono a tatuaggi è in costante crescita. Secondo Studi di statistica medica, il 60% ha una reazione avversa. E’noto da tempo il rischio infettivo derivante dall’uso di strumenti non monouso o nonperfettamente sterilizzati, così come l’effettuazione di tatuaggi in ambienti non idonei dal punto divista igienico-microbiologico.

Ma pochi sanno che le sostanze adoperate comportano un rischio chimico ed infettivo ancora più elevato. La maggior parte delle sostanze chimiche che costituiscono gli inchiostri per tatuaggi non sono riportate in etichetta e quindi non sono note. I produttori non dichiarano il contenuto degli inchiostri perché la maggior parte dei pigmenti non potrebbe essere utilizzata sottocute: possono essere perfino colori industriali per stampanti o vernici per auto.

Il 90% degli inchiostri contiene cromo esavalente, noto cancerogeno, senza che ve ne sia alcuna indicazione in etichetta. Nel rosso ci può essere mercurio. In giallo, rosa e blu si trovano minerali come ferro e cobalto. L’utilizzazione di elevate quantità inchiostro può dar luogo a gonfiore e prurito incessante. Il rosso è il più frequente responsabile di reazioni allergiche che vanno da eruzioni croniche squamose a ulcere profonde. Se l’allergia è gravesi può rischiare la vita per shock anafilattico o l’amputazione dell’arto.

Il nero, i rossi intensi, il bluattraggono i raggi calorici del sole, gli infrarossi, che, non potendo essere dispersi, surriscaldano la cute. Nemmeno le creme solari ad alta protezione mettono al riparo da eventuali danni.

Riguardo alla diffusione nell’organismo dei pigmenti, è stato dimostrato che solo il 20/30% della quantità inoculata si fissa ai macrofagi, le cellule del derma, formando poi il disegno. Il resto rimane imprigionato per sempre nell’organismo perché viene riassorbito dalla circolazione linfatica; pigmenti di inchiostro dell’ordine di grandezza dei nanometri(un milionesimo di millimetro) sono stati rinvenuti nei linfonodi. Il che potrebbe rappresentare un potenziale problema per la salute, perché l’effetto sull’organismo di queste nanoparticelle è al momento sconosciuto.

Tornando al rischio infettivo, in un’indagineillustrata al congresso annuale dell’Accademia europea diDermatologia e Venereologia, sono stati analizzati 58 nuovi inchiostri: nel 10% dei campioni sono state rilevate contaminazioni di stafilococchi, streptococchi, pseudomonas ed enterococchi, batteri pericolosissimi se iniettati sottocute.Ancor più pericolosa è l’infezione daStaphylococcus aureus meticillino-resistente (Mrsa).

Il problema di infezioni e allergie causate dagli inchiostri è legato ai nuovi pigmenti fatti in laboratorio. I pigmenti utilizzati fino acirca 10anni fa erano sostanze storiche in grado di restare sterili anche se il tatuatore lasciava aperto il cappuccio dellaconfezione. Si trattava ad esempio di carbone per ottenere il colore nero, sali di cadmio per il giallo,sali di mercurio o di ferro per il rosso. E, se si verificava un’infezione, nella maggior parte dei casiera per l’ambiente e le condizioni in cui venivano realizzati i tatuaggi.

Nel 2012, la Food andDrug Administration (FDA) ha indentificato e documentato malattie causate da un batterio estremamente aggressivo, appartenente alla famiglia dei nontuberculous Mycobacteria, che veniva inoculato nell’organismo attraversol’inchiostro deitatuaggi. Si tratta del M.chelonae (Mycobacterium chelonae), responsabile di tubercolosi cutanea,malattie ai polmoni, infezioni alle articolazioni e problemi oculari.L’FDA avverte che inchiostri e pigmenti usati per colorare i tatuaggipossono essere contaminati anche da altri batteri, funghi o muffe.

Reazioni avverse ai tatuaggi, anche di grave entità, fanno ormai parte della pratica clinica quotidiana. Ma occasionalmente, anche giornali di grande divulgazione riportano casi particolarmente eclatanti. InItalia, nel 2013, una giovane milanese è morta per sepsi appena qualche giorno dopo untatuaggio. La natura, l’entità e le conseguenze dell’infezione da inchiostro contaminato dipendonodal tipo di agente infettante e dalla sua carica.

Ma il pericolo più importante è rappresentato dai tumori maligni della cute. Su tutti, il melanoma, la cui identificazione è estremamente difficile per il dermatologo. Non a caso si parla di azione mascherantedel tatuaggio.