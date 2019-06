Targhe alterne in Costa d’ Amalfi . Preoccupazione per i lavoratori pendolari dalla Penisola Sorrentina

Riceviamo e pubblichiamo Sorrento / Vico Equense . Preoccupazione per i lavoratori pendolari dalla Penisola Sorrentina Buongiorno redazione, vorrei porre alla vostra attenzione un problema annoso che potrebbe manifestarsi a breve, ho letto notizie che la costiera amalfitana potrebbe diventare inaccessibile se non a targhe alterne, limitazioni di bus e tanto altro, con deroghe solo ai residenti dei 13 comuni. Trovo surreale ed assurdo questa cosa in quanto ci sono moltissimi lavoratori come me, che dalla penisola sorrentina vanno a lavorare in costiera amalfitana, ciò renderebbe assurdo ed impossibile per un lavoratore, raggiungere il posto di lavoro, ma trovo ancora più assurdo il fatto che nessuno si sia posto il problema. magari voi tramite la vostra redazione potete raccogliere queste perplessità sulla viabilità della costiera anche in relazione ai lavoratori che potrebbero trovarsi impossibilitati a raggiungere con mezzi propri, i luoghi di lavoro. Grazie

Salve sono il direttore in questo articolo c’è l’atto integrale https://www.positanonews.it/ 2019/05/traffico-costa-d- amalfi-avviato-oggi- procedimento-ordinanza- prefetto-la-sita-revoca- sciopero-gli-atti/3310528/

Sono previste le targhe alterne, esclusi i mezzi pubblici, nei finesettimana dal 15 giugno