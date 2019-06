Targhe alterne in Costa d’ Amalfi . Preoccupazione per i lavoratori pendolari dalla Penisola Sorrentina e Fiavet

Riceviamo e pubblichiamo Sorrento / Vico Equense . Preoccupazione per i lavoratori pendolari dalla Penisola Sorrentina Buongiorno redazione, vorrei porre alla vostra attenzione un problema annoso che potrebbe manifestarsi a breve, ho letto notizie che la costiera amalfitana potrebbe diventare inaccessibile se non a targhe alterne, limitazioni di bus e tanto altro, con deroghe solo ai residenti dei 13 comuni. Trovo surreale ed assurdo questa cosa in quanto ci sono moltissimi lavoratori come me, che dalla penisola sorrentina vanno a lavorare in costiera amalfitana, ciò renderebbe assurdo ed impossibile per un lavoratore, raggiungere il posto di lavoro, ma trovo ancora più assurdo il fatto che nessuno si sia posto il problema. magari voi tramite la vostra redazione potete raccogliere queste perplessità sulla viabilità della costiera anche in relazione ai lavoratori che potrebbero trovarsi impossibilitati a raggiungere con mezzi propri, i luoghi di lavoro. Grazie

Salve sono il direttore in questo articolo c’è l’atto integrale https://www.positanonews.it/ 2019/05/traffico-costa-d- amalfi-avviato-oggi- procedimento-ordinanza- prefetto-la-sita-revoca- sciopero-gli-atti/3310528/

Sono previste le targhe alterne, esclusi i mezzi pubblici, nei finesettimana dal 15 giugno

Anche la FIAVET esprime preoccupazioni

“Ancora una volta ci troviamo in presenza di una regolamentazione del traffico calata dall’alto, senza un minimo di preavviso e di concertazione con gli operatori turistici”: la Fiavet Campania-Basilicata commenta così il modello temporaneo di viabilità condiviso dalle amministrazioni comunali di Amalfi, Ravello, Positano, Praiano, Atrani e Cetara. Il documento, che attende di essere convertito in ordinanza dall’Anas, prevede l’istituzione del transito a targhe alterne lungo la statale 163 “Amalfitana” per tutti gli autoveicoli, nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese tra il 15 giugno e il 30 luglio, tra il primo settembre e il 15 ottobre, oltre che per l’intero mese di agosto.

“Siamo pienamente coscienti della necessità di risolvere il problema del traffico e dello smog che ormai soffoca la costiera amalfitana, così come comprendiamo l’importanza di garantire un transito disciplinato lungo la statale 163 in modo tale da non mortificare le esigenze degli operatori commerciali – precisa Ettore Cucari, presidente della Fiavet Campania-Basilicata –. Ciò che contestiamo è il metodo seguito dalle amministrazioni comunali coinvolte che non hanno ritenuto di consultare preventivamente gli agenti di viaggio, nonostante questi contribuiscano in maniera determinante al rafforzamento dell’immagine ed allo sviluppo economico della costiera amalfitana. Come se non bastasse, alcuni passaggi del testo concordato dalle amministrazioni comunali appaiono poco chiari e tali da dare adito a interpretazioni contrastanti: abbiamo contattato il comando della polizia municipale di Amalfi nella speranza di ottenere i dovuti chiarimenti, ma ogni tentativo si è rivelato infruttuoso”.

In particolar modo, la Fiavet Campania-Basilicata contesta il fatto che l’adozione del modello temporaneo di viabilità sia stata comunicata dalle amministrazioni comunali soltanto 15 giorni prima dell’entrata in vigore: “Così la programmazione dei servizi offerti ai turisti viene irrimediabilmente compromessa – conclude Ettore Cucari –. Che cosa spiegheremo ai nostri clienti quando scopriranno di non poter svolgere le attività previste per una data giornata a causa delle limitazioni imposte dal provvedimento di viabilità? Per il bene della costiera amalfitana e dei suoi cittadini siamo disposti a discutere e ad accettare qualsiasi decisione, ma ciò non può e non deve penalizzare il comparto turistico”.