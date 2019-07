Susanna Petrone e Marco Cipriano si sono sposati nella giornata di ieri a Positano. I due hanno scelto come meta per le nozze proprio la perla della Divina: successivamente il banchetto nuziale si è svolto all’Hotel Le Agavi. Presenti tantissimi vip: da Aida Yespica a Carolina Marconi.

Classe 1974, Marco Cipriano, ricordiamo, è Presidente e Amministratore Delegato di Sciuker Frames, il propulsore dei principali sistemi innovativi dell’azienda. Studi prettamente economici e in design, oltre il suo innato fiuto, gli conferiscono quella capacità di osservazione alternativa ad una disciplina in continua evoluzione. Susanna Petrone,invece, è nata a Portici, il 3 maggio 1983. Si fa notare come valletta al programma sportivo “Guida al campionato” nel 2007, grazie alla sua prorompente bellezza partenopea. Continua la carriera come bordocampista su La7, showgirl e conduttrice televisiva. Si è affermata maggiormente nel mondo della tv, apparendo e collaborando in molte trasmissioni, tra le quali ricordiamo: “SuperConvention” (Rai2), “Alle Falde del Kilimangiaro” (Rai3), “Aspettando Sanremo” (Rai2) e “Buona Domenica” (Canale5).