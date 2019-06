Minori, Costiera amalfitana . Un pezzo di storia della limonicoltura Amalfitana insieme sul Sentiero dei Limoni 🍋

Francesco Fortezza 95 anni Luigi Aceto 84 anni. Una foto che ci ha colpito questa sul Sentiero che sta promuovendo con grande energia Michele Ruocco che ha raccontato con questo post la giornata e, secondo noi di Positanonews, non serve altro per testimoniare un qualcosa per cui stiamo combattendo da 30 anni, un “modello di sviluppo alternativo” al turismo invasivo e deturpante della massa che ci sta soffocando col traffico e la disumanità , ma per fortuna ci sono sempre più giovani che si avvicinano alla natura

Sentiero dei limoni – sabato 22 giugno 2019 …grazie a tutti, per la partecipazione … NON SI COSTRUISCE IL FUTURO SENZA CONOSCERE IL PASSATO ed ascoltare le proposte dei veri protagonisti della storia della limonicultura in costa d’Amalfi.. Non é piu il tempo delle parole, occorrono fatti concreti per rendere redditizio coltivare i limoni, occorre rendere professionale questo lavoro creando una scuola di formazione professionale per operatori del settore agricolo. Un’ euro speso per il mantenimento e la realizzazione dei muri a secco eviterà di spenderne dieci in caso di disastro ambientale idrogeologico… medidate gente meditate