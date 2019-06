Successo nella prima settimana della mostra dedicata a Matisse, Sorrento ammaliata dall’arte del maestro francese

Tanti visitatotinella prima settimana di apertura de “Il Sipario della Vita”, la mostra che la Fondazione Sorrento ha deciso di dedicare per l’estate 2019 all’estro di Henri Matisse. Molti appassionati ed anche semplici curiosi, turisti e persone del posto, hanno già avuto modo di apprezzare le opere del grande artista francese. Oltre 90 lavori, tra dipinti, disegni ed opere grafiche provenienti dal Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster, dalla Gallerie Maeght di Parigi e da Magnum Photos.

Presso la splendida dimora del nuovo corso Italia di Sorrento si possono ammirare le celebri odalische ed ipapiers découpés, ma anche la suggestiva ricostruzione in 3D della Cappella del Rosario di Vence.

Una sala è dedicata interamente alla vita del maestro. Un documentario della durata di 50 minuti consente ai visitatori di ammirare Matisse all’opera nel suo studio ed alcuni dei suoi capolavori mentre una voce di fondo narra la sua biografia.

Primo evento celebrativo a livello internazionale dei 150 anni dalla nascita del grande maestro nato aCateauCambresis il 31 dicembre 1869, la mostra allestita presso la sede della Fondazione Sorrento resterà aperta fino al 20 ottobre.

“La scelta di proporre per l’estate 2019 un evento dedicato all’estro di Matisse vienepremiata dagli appassionati locali e dai turisti – sottolinea l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano -. Trend che conferma anche l’interesse per la grande arte che deve sempre più rappresentare un attrattore per la nostra terra insieme alle bellezze naturali, ai siti storici, ai prodotti locali ed all’enogastronomia”.

Informazioni generali sulla mostra:

Tariffe

Intero 10 euro

Ridotto 6 euro per i gruppi e scolaresche (si intende gruppo un aggregato di almeno 10 persone) e per i giovani dai 11 ai 18 anni compiuti, accompagnatori di diversamente abili

Gratuito per diversamente abili, giornalisti accreditati, bambini fino a 10 anni

Orari di apertura:

Dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.