Sorrento. Voto per Di Prisco , alla ricerca della “braciola” franco tiratore

Sorrento. Alla ricerca della “braciola”, alias il “franco tiratore” , così chiamato da Maria Teresa De Angelis . Ma facciamo qualche passo indietro . Luigi Di Prisco presidente del Consiglio comunale al posto di Emiliostefano Marzuillo, dopo molto travaglio e dopo aver perso la delega all’ambiente, grazie alla quale ha portato la Bandiera Blu a Sorrento e tanti risultati encomiabili in materia , a favore di Rachele Palomba in Giunta per gli accordi di Cuomo col Ponte , che ha lasciato al suo destino l’ex assessore Mario Gargiulo, come pure ha detto Moretti su Agorà , nominato assessore lui mentre per Pontecorvo sono iniziati i lavori nel Vallone dei Mulini, e la Grande Sorrento. Al nuovo presidente dell’assemblea cittadina sarebbero mancati uno o due voti della stessa maggioranza di cui fa parte, visto che Paolo Esposito in minoranza lo ha votato. Chi sono i franchi tiratori? La scelta del nuovo presidente del Consiglio comunale doveva essere l’occasione per ricompattare la maggioranza in vista delle elezioni 2020. Con Di Prisco al vertice dell’assemblea, anche Rinnovamento popolare, unico escluso dal recente rimpasto di giunta, avrebbe avuto un ruolo di spicco. Tutto è andato secondo i piani, ma solo dieci degli 11 voti disponibili per la maggioranza sono andati a Di Prisco: altri 5 al predecessore Marzuillo più una scheda bianca. Ci sarebbe un franco tiratore, dunque, o due se si considera che, a fine seduta, il consigliere Paolo Esposito si è detto «contento per aver contribuito col proprio voto all’elezione» del nuovo presidente. Ad agitare le acque il messaggio con cui, nel gruppo WhatsApp che riunisce gli esponenti della maggioranza, il vicesindaco Maria Teresa De Angelis ha chiesto a Di Prisco se conoscesse il nome di chi, contravvenendo agli ordini di scuderia, non l’ha votato, e si è chiesto se fosse la “braciola” «Ciò che conta è il risultato della squadra – dice Di Prisco – , dobbiamo rimanere uniti e lasciare le zizzanie alle coscienze personali di ognuno». Ovviamente il web ed i social network si sono scatenati, fra il top il montaggio di Enrico Aprea. Una bandiera blu con una braciola, per Cuomo una bandiera bianca, mentre cerca strategie e di accellerare l’operazione Aponte per il percorso meccanizzato, con slogan propositivi a scadenza settimanale, con milioni che arrivano a gogò, Massimo Coppola e Mario Gargiulo affilano le armi per il 2020.