Sorrento. Turista investita e rissa in Piazza Tasso, interviene Mario Gargiulo del movimento #sorrentocisto: “Non c’è tempo da perdere”

Sorrento. Nell’arco di poche ore nella città del tasso si sono verificati due eventi molto spiacevoli: prima l’incidente stradale in cui ha perso tragicamente la vita una turista polacca e ieri sera la violenta rissa in Piazza Tasso, il cuore di Sorrento. A tal proposito arriva l’attacco di Mario Gargiulo, fondatore del movimento #sorrentocisto. Ecco le sue parole: “È ora che il Comune si faccia promotore di un tavolo tecnico con le forze dell’ordine con l’obiettivo di definire le strategie indispensabili per prevenire certi episodi. Non c’è tempo da perdere: in gioco ci sono la vita dei sorrentini e l’immagine della città”. E noi ci auguriamo che al più presto ciò possa avvenire per poter garantire ai cittadini ed ai turisti una città tranquilla e sicura.