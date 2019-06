Sorrento, tragedia a Casarlano: uomo morto per un malore

Tragedia a Sorrento, un uomo è stato trovato esanime per strada. Un evento che ha sconvolto gli abitanti del borgo di Casarlano, con il corpo che è stato coperto dal lenzuolo, con la polizia municipale giunta per prima sul posto, seguita poi dai Carabinieri della locale stazione e il 118. Si tratta di un 59enne di Castellammare di Stabia, che si trovava di passaggio a piedi con indosso un zainetto nella località sorrentina, ma al momento non sappiamo per quale motivo. Il medico legale ha accertato che l’uomo è deceduto per cause naturali, tant’è vero che il magistrato di turno ha disposto il rilascio del corpo.