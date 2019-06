Sorrento, torna la schiuma al golfo. Attardi: “Indifferenza nei confronti del problema”

Torna la schiuma nel golfo di Sorrento. Le immagini di Raffaele Attardi, da sempre impegnato a combattere questo problema, fanno male al cuore dei residenti e non solo. “Trovo insopportabile l’indifferenza difronte a questo problema -ha commentato Attardi- La pressione antropica cresce, concimiamo il mare con gli scarichi si rompono gli equilibri naturali e questo genera la schiuma. Auguriamoci che non sia la punta dell’iceberg.

Continuerò a postare queste immagini fino a quando non si riavvia il processo di miglioramento -ha continuato-

Il fatto che abbiamo reso il mare ‘commerciabile’ e funzionale agli interessi economici della Città, non giustifica l’indifferenza verso la rottura degli equilibri naturali. La Rete della Vita dipende da questi equilibri, continuare a rompergli compromette anche la nostra vita. La Terra è l’ultimo dei poveri e non abbiamo il diritto di saccheggiata e impoverirla senza limiti”.

Ad aprile scorso si era presentato un problema simile, con il mare del golfo di Sorrento completamente marrone.