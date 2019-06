Sorrento,”tassa di soggiorno nessun controllo!” – Il duro intervento di Rosario Fiorentino

Per il leader di Insieme per Sorrento:”130 imprenditori sono sotto processo per la tassa di soggiorno e chi dovrebbe controllare pensa a sistemare i familiari!”- Un invito anche alla Procura di Torre Annunziata affinché si accelerino le indagini circa determinati procedimenti che vedono coinvolto ancora una volta anche il Comune.

Sorrento – Ancora sotto accusa i mancati pagamenti della tassa di soggiorno. A porre l’attenzione su tale vergognosa situazione è , Rosario Fiorentino. Un intervento duro e concreto , quello del leader di “Insieme per Sorrento” che vede il coinvolgimento del Comune e finanche dei vertici di Federalberghi. Sotto accusa oltre ai ritardi sui pagamenti anche i presunti mancati pagamenti della tassa di soggiorno da parte di svariate attività ricettive.

“Ci sta un procedimento penale in corso al Tribunale di Torre annunziata – ha dichiarato Fiorentino – “ben 130 risultano essere gli imprenditori che non hanno pagato o pagato in ritardo la tassa di soggiorno. In tali procedimenti sono finanche coinvolti i vertici di Federalberghi”.

“Poi ci sta il Comune” – incalza il leader di IpS – “che non controlla e chi preposto invece pensa a sistemare i familiari in società che hanno avuto affidato il servizio. Insomma cosa altro deve accadere al Comune perché Torre si svegli dal letargo o da altro???????? “ – Una dura accusa che non risparmia nessuno e che si spera tuttavia venga accolta dalle Autorità ed Enti preposti. Affinchè si possa finalmente fare chiarezza su di una situazione che al momento non rappresenta affatto un elogio per una località che si prefigge di fare del buon turismo a livello internazionale. Rispettando soprattutto le regole. – 09 giugno 2019 – salvatorecaccaviello