Sorrento, successo per Baby in Sud 2019 al Teatro Tasso

Sorrento. un successo per lo spettacolo “Baby in Sud 2019”, organizzato dal laboratorio teatrale la bottega dei piccoli attori guidato dal professor Franco de Angelis. Ieri sera un teatro Tasso gremito e per l’occasione gli ospiti d’eccezione Gigi e Ross, il famoso duo comico napoletano, del cast di Made in Sud, hanno fatto i complimenti a tutti i giovani attori

Uno spettacolo allestito con grande cura e scrupoli. Gli educatori sono: Carmen Ioviero, Francesca Pane e Rosanna Ferraiuolo.

Collaboratori: Gennaro Pane, Paolo Reale, Gemma Fusco, Floriana Tizzano, Federica Prudente e Teresa Veniero.

Coreografie: Ilaria Propoli e Luisa Cilento

Costumi: Luisa e Rosario Maresca

Trucco: Valeria Gargiulo e Rosaria Maresca

Audio: Carlo Gargiulo e Nello Prudente

Video Michele De Angelis, MdA Communications