Anche quest’anno l’associazione Amiche del Museo Correale ha avuto il piacere di premiare gli alunni del Liceo Artistico Grandi. E’ consuetudine dall’anno 2014, su proposta dell’allora presidente Anna Imperato, scegliere due alunni meritevoli per l’assegnazione di due borse di studio del valore complessivo di 1000,00 euro. Quest’anno l’associazione ha chiesto di realizzare dei progetti che avessero come perno il Museo Correale. Ne sono scaturite tante bellissime idee! Calendari, borse, segnalibri, anche un bancone per un eventuale book shop. Oggetto e soggetto è stato il Museo. I ragazzi si sono recati più volte nelle sale, hanno esaminato la facciata, i dettagli… tutto ciò è stato fonte di ispirazione. Bellissima ispirazione!

Chiaramente la finalità delle Amiche è soprattutto quella di far conoscere, vivere, respirare le sale di questo piccolo gioiello. E attraverso il progetto delle borse di studio, tanti alunni, appartenenti a diverse sezioni, hanno “respirato” arte, traducendo nel concreto ciò che è la loro scelta di studi, forse di vita.

di 10 Galleria fotografica Sorrento. Premiazioni al Museo Correale di Terranova









Il progetto delle borse di studio si va ad aggiungere ad un’altra iniziativa che ha visto protagoniste alcune classi, sempre del Liceo Grandi, che nel mese di novembre e dicembre 2018 hanno potuto assistere al restauro che le Amiche del Museo hanno finanziato: la tavola La Pietà, del ‘400, attribuita alla scuola di Giovanni da Gaeta. La restauratrice Alessandra Cacace ha pazientemente mostrato le tecniche di restauro utilizzate in quella sede e soprattutto ha fatto vivere ai ragazzi l’amore per l’arte.

Due momenti importanti, che dimostrano concretamente quanto i giovani siano assetati di sapere, di stimoli e occasioni per apprendere.

Infine la consegna delle borse di studio presso il liceo Grandi, alla presenza degli insegnanti e della Preside Daniela Denaro. Un momento di grande emozione.