Sorrento, strage tra i gatti del Porto. Scomparsi in 15. Dal Comune, Ioviero “Massimo impegno”. Chiediamo costituzione parte civile

Dalla colonia scomparsi 15 felini, di cui otto già trovati morti. Indagano i Carabinieri.

Sorrento – Una vera e propria strage quella denunciata da Salvatore Astarita , rappresentante dell’Enpa penisola sorrentina, al Porto di Sorrento. Dove un’intera colonia felina composta da circa 15 esemplari è totalmente sparita nel giro di ventiquattro ore. A far completamente temere il peggio il ritrovamento al momento di otto gatti senza vita. Una colonia a quella al porto di Sorrento , tra le più amate e fotografate dai turisti in zona, fanno sapere dall’Enpa. Non solo , l’intero gruppo era già da tempo regolarmente sterilizzata ed accudita , come spesso capita lungo il territorio dallo stesso Astarita. Rabbia ed indignazione non soltanto tra gli attivisti dell’Enpa ,l’episodio rappresenta una vera è propria perdita per i tanti cittadini che ormai si erano affezionati ai gatti del porto. Dasll’Enpa si spera che i tanti omertosi trovino il coraggio per parlare in modo da individuare i colpevoli di tale sciagurato episodio. Subito dopo i primi ritrovamenti , oltre Asl , sono stati informati i Carabinieri della Stazione di Sorrento, che hanno immediatamente avviato le indagini per individuare i responsabili. Si ricorda che l’uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall’art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni”. – 06 giugno 2019 – salvatorecaccaviello

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Sorrento

Sorrento. Gatti avvelenati, intervento del consigliere Ioviero: “Massimo impegno per trovare i responsabili“

“Ancora una volta ci troviamo ad affrontare la drammatica estinzione di una colonia felina a causa di esche avvelenate a apposte da soggetti privi di scrupoli. Condanniamo questo esecrabile atto, e non ci sarà tregua fino a quando non verranno messe nuovamente in sicurezza tutte le zone interessate dall’accaduto”.

Così il consigliere comunale, Desiree Ioviero, alla notizia del ritrovamento, questa mattina, nei giardinetti antistanti il molo di sbarco degli aliscafi, a Marina Piccola, di 8 gatti che facevano parte di una colonia regolarmente censita ed accudita.

“Al momento ancora non trovati i restanti esemplari che fanno parte della colonia – aggiunte Ioviero – resta massimo l’impegno congiunto dell’amministrazione delle forze dell’ordine e della Asl veterinaria, finalizzato a porre in essere tutti i possibili accertamenti ed indagini per l’individuazione e la punizione dei soggetti responsabili di un gesto tanto abietto quanto vile”.

Nota del direttore

Crediamo che il Comune di Sorrento, città nobile e famosa nel mondo, debba costituirsi parte civile e agire in tutti i modi possibili. Un appello che facciamo all’amministrazione Cuomo è quello di dare concretamente incarico per far punire i responsabili che , grazie alle telecamere, potrebbero essere facilmente individuati.