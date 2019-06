Sorrento. Spettacoli pirotecnici estivi. Ecco quando

La Giunta Comunale di Sorrento, su proposta del sindaco Cuomo ed in base alla relazione del dirigente del settore Cultura Antonino Giammarino, ha stanziato circa 30 mila euro per realizzare spettacoli pirotecnici per gli eventi che si terranno nel corso delle prossime settimane.

Il finanziamento si riferisce alla manifestazione dal titolo “Sorrento incontra la tradizione – Spettacoli di Fuochi Pirotecnici”, inserita nell’ambito del cartellone della rassegna Sorrento Incontra.

In particolare sono tre le occasioni che saranno accompagnate dai fuochi d’artificio: Il Premio Biagio Agnes, i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, che avranno come location il borgo dei pescatori di Marina Grande, e la festa della Madonna del Soccorso presso l’area portuale di Marina Piccola.