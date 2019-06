Sorrento, “Il Sipario della vita”. Comincia venerdì l’evento dell’estate

L’appuntamento sarà per venerdì 14 giugno alle ore 19.00. Quando la prestigiosa sede, guidata dall’Ad, Gaetano Milano e presieduta da Gianluigi Aponte, accoglierà quello che è considerato come uno dei principali eventi culturali italiani dell’intera estate 2019.

Sorrento – Da più parti è stato dichiarato l’evento culturale dell’estate a livello nazionale quello che si inaugurerà durante la serata di venerdì 15 giugno a Villa Fiorentino. Con “il Sipario della Vita” prenderà il via la mostra dedicata a al genio di Henri Matisse. Un evento che si protrarrà per l’intera estate ed avrà la sua conclusione il 20 ottobre. Una kermesse,quella organizzata

nella prestigiosa sede della Fondazione Sorrento, che punta ad accendere i riflettori in particolare sull’impronta che l’artista francese diede al teatro ed in generale al suo lato scenografico e di creazioni ad “effetto”. Primo evento celebrativo a livello internazionale dei 150 anni dalla nascita del grande maestro del ‘900, nato a Cateau Cambresis il 31 dicembre 1869, la mostra presenta oltre 90 opere, tra dipinti, disegni ed opere grafiche. I lavori provengono dal Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster, dalla Gallerie Maeght di Parigi e da Magnum Photos. Il progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento sarà coordinato da Gaetano Milano amministratore delegato della Fondazione Sorrento, ente presieduto da Gianluigi Aponte. Curano l’esposizione il professor Markus Müller, direttore del Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster, Germania e Gabriele Accornero, esperto di management culturale e ceo di Bridgeconsulting-pro.

Henri Matisse, infatti, non fu solo un grande pittore, considerato che si interessò anche molto al teatro ed alla realizzazione di costumi di scena, scenografie e odalische. Inoltre Matisse si interessò anche di abiti e di alta moda, si dice che il maestro definisse le donne “attrici della sua arte”, considerandole il tema principale del proprio lavoro. Vengono presentati inoltre dei soggetti particolari, le odalische, per Matisse la sintesi ideale tra la rappresentazione della donna e l’ornamento vegetale o geometrico.

L’itinerario espositivo prosegue con i papiers découpés, un tipo di collage inventato da Matisse, la cui tecnica consiste nel ritagliare il colore per poi applicare le forme ottenute su tela. Ci sarà inoltre una sala con una ricostruzione in 3D della Cappella di Vence, uno degli ultimi capolavori del grande artista realizzato prima della sua morte.

In occasione della mostra continua anche la collaborazione tra la Fondazione Sorrento ed il Liceo Artistico “Francesco Grandi“ con studenti e docenti che hanno ideato appositamente per la kermesse di Villa Fiorentino il progetto “Volare con Icaro”, che ispirandosi ad una delle opere dell’artista della serie “Jazz”, ha affrontato la tematica legata al coraggio di osare. Una sala dunque sarà dedicata ai lavori dei ragazzi.

La mostra è accompagnata da un catalogo Edizioni Fondazione Sorrento.

“La Fondazione Sorrento – spiega l’ad Gaetano Milano – intende coinvolgere la città nel progetto Matisse attraverso iniziative che trasformeranno la mostra in occasione di promozione degli operatori e gli operatori in promotori della mostra stessa. In questi primi anni di attività espositiva a livello internazionale abbiamo compreso che la cultura e l’arte sono un volano straordinario per il tessuto economico e sociale della città ed in tal senso vogliamo ulteriormente puntare i nostri sforzi”.

“La mostra – commenta il presidente Gianluigi Aponte – è frutto di collaborazioni con un’istituzione culturale di grande prestigio come il Museo Picasso. Fare rete è una condizione essenziale per giocare un ruolo tra i grandi player dell’arte non solo in Italia ma anche a livello internazionale”.

Orari di apertura:

Dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.- Le tariffe del biglietto di ingresso avrà il costo di 10 euro; mentre ridotto a 6 euro per gruppi e scolaresche (si intende gruppo un aggregato di almeno 10 persone) e per i giovani dai 11 ai 18 anni compiuti, accompagnatori di diversamente abili

Gratuito per diversamente abili, giornalisti accreditati, bambini fino a 10 anni

