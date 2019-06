Sorrento, scoperta sensazionale nel cantiere di via San Renato: trovate 50 tombe del I secolo d.C.

Fantastica scoperta a Sorrento. Durante i lavori per la costruzione della nuova stazione elettrica in via San Renato, sono venute alla luce ben 50 tombe risalenti al I secolo d.C. A riportarlo sono i colleghi de Il Mattino. In diverse tombe ci sono persino i resti ossei, alcuni di questi intatti.

Una testimonianza diretta e affascinante sulle persone che vivevano a Sorrento circa 2000 anni fa. Le tombe in questione appaiono come delle buche, richiuse poi con delle lastre di pietra: sicuramente non si tratta di persone di alto rango, visto il metodo di sepoltura. Subito sono stati avvertiti il ministero dei Beni culturali e la Soprintendenza. I lavori del cantiere continueranno, in quanto il ritrovamento è avvenuto in alcune zone non centrali del cantiere.