SORRENTO RISSE IN PIAZZA TASSO

Leggo da varie parti di continue risse nei pressi di Piazza Tasso in occasione dei fine settimana. Vi ricordate quando in Piazza c’era la postazione fissa dei Carabinieri ? Perchè i nostri Amministratori che tanto “amano” Sorrento non ne fanno una richiesta al Prefetto ? Se l’organico delle Forze dell’Ordine a dire dello stesso è insufficiente si faccia una richiesta direttamente al Ministero. In alternativa si faccia una convenzione con un Istituto di Vigilanza Privata i soldi della Tassa di Soggiorno dovrebbero servire anche a questo, non solo per feste e festini.