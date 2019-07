Sorrento. Rissa del sabato sera sembra per futili motili in Piazza Tasso di fronte al bar Sirenuse . Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. La Rissa tra stranieri ha portato panico in piazza gente scappa senza pagare

Sul posto intervenuti i carabinieri con tre pattuglie, la Guardia di Finanza di Massa Lubrense, la Polizia di Stato. Anche carabinieri che non lavoravano sono intervenuti .Coinvolte diverse persone, un ragazzo aveva una mano ferita, uno ha spaccato una bottiglia in testa ad un altro.



La colpa di tutto è sicuramente l’alcol consumato in maniera indiscriminata dai turisti .