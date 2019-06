Il Sorrento ricomincia da tre

Riconfermati il centrocampista Roberto De Rosa, l’attaccante Simone Figliolia ed il fantasista panamense Eric Herrera

Sorrento – Finita una stagione ne inizia un’altra, si ricomincia da tre: riconfermati il centrocampista Roberto De Rosa, l’attaccante Simone Figliolia ed il fantasista panamense Eric Herrera.

Calciatori che daranno ancora man forte a mister Maiuri nella prossima stagione, ma che hanno dato un loro contributo determinate specialmente nel girone di ritorno nella passata stagione, dove una serie di vittorie hanno contribuito alla salvezza prima del termine del campionato.

Il centrocampista Roberto De Rosa arriva a luglio 2018 centrocampista classe 1994, nativo di una cittadina della provincia di Brescia, Montichiari, calpesta i campi della D con la Turris nel 2012/13, poi con il Budoni e la Vultur Rionero, tra il 2014/15 ed il 2016/17, tranne che nel campionato 2013/14 quando in serie C2 gioca con l’Aversa Normanna.

La sua presenza sui campi della D è stata di 136 volte di cui da titolare 70 con 13 gol, è subentrato 13 volte e sostituito 8 ed ha ricevuto 20 ammonizioni.

Una stagione passata da mettere in cornice, che lo ha visto in campo per ben 31 volte siglando ben 6 reti in campionato cui si aggiunge un eurogol in Coppa Italia contro la Turris.

Il fantasista panamense Eric Herrera arriva di corsa (dicembre 2018) e con le sue corse mette in apprensione le difese avversarie, dando nella seconda parte della stagione quell’apporto che in molti volevano per risalire la china e mettere prima del dovuto i punti sugli i, ossia la salvezza diretta. Con 16 presenze e le 6 reti, è stato decisivo, e cercherà di esserlo ancora nella prossima stagione.

L’attaccante Simone Figliolia, che fu ingaggiato a dicembre 2018 dall’Ercolanese, ha avuto la sfortuna di poter giocare solo qualche partita, dieci, segnando 4 reti, poi nel mese di febbraio ebbe la sfortuna della lesione completa al crociato, e finì la stagione.

Ora ne sta per iniziare un’altra e lui darà il suo contributo come ha fatto fino al tragico momento.

GiSpa