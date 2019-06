Sorrento Pride per Luigi Celentano “Verità per Luigi”

Sorrento / Vico Equense – Luigi Celentano scomparve sulle colline vicane il 2 febbraio 2017 e dopo le 2 si persero le sue tracce e non si seppe più nulla, oggi per non dimenticarlo sono scesi in campo Sorrento Pride ed Arcigay.

Tramite la petizione avviata su Change.org. e tramite i social si sta mantenendo viva l’attenzione su questo giovane all’epoca 18enne, ma nella Giornata mondiale contro l’omobitransfobia, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune, insieme all’Amministrazione comunale, ha organizzato un torneo di calcio a cinque, nel quale è stato esposto uno striscione con su scritto “Verità per Luigi”.

Dai vertici di Sorrento Pride si ipotizza che lo scomparso fosse vittima di una terribile dinamica di bullismo a matrice omofobica. Perciò non si deve abbassare minimamente la guardia e con una certa insistenza si continuerà a chiedere a gran voce, senza mai stancarsi, che presto si arrivi alla verità. Sul caso è anche intervenuto Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli che con una certa insistenza ha voluto che fosse esposto lo striscione.

Come suddetto è stata anche avviata sulla piattaforma Change.org. questa petizione che non solo è rivolta ai carabinieri, alla Prefettura di Napoli ed alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ma anche ai sindaci di Meta, Piano di Sorrento e Vico Equense.

Fino ad oggi le firme raccolte sono arrivate ad oltre 570.