Sorrento. Preoccupazione per una bambina dopo saggio di ginnastica al Cinema Armida

Al saggio di ginnastica di una nota scuola della penisola, ieri sera incidente preoccupante per un bambino e tutti sono in ansia per le sue condizioni fisiche. Imprevisto.grave mentre faceva la performance “AIR-DANCE.

Un bambino va all’ospedale S.M.di Misercordia

al momento dell’esercizio e della sua performance acrobatica con i volteggi.

Mentre faceva danza aerea un bambino cade rovinosamente causa improvviso distacco del nastro. Immediato il pronto soccorso e viene sospeso lo spettacolo.

Siamo tutti in ansia per la bambina e ci auguriamo che non sia nulla di grave

Gigione Maresca