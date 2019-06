Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo . Ecco come vengono spesi i “nostri” soldi il Comando Vigili si è dotato di un ufficio mobile attrezzato. Questo gioiello della tecnologia Marca Renault ­Modello TRAFIC ZEN, allestito internamente ed esternamente per il servizio di Polizia Municipale, è costato la modica cifra di Euro 44.615,40 IVA, trasporto ed ogni altro onere inclusi; Pensate che questo acquisto migliorerà la vita di noi cittadini ? o ben presto questo ufficio mobile farà la fine degli altri mezzi (come da foto), sempre acquistati con i “nostri” soldi e che attualmente giacciono,inutilizzati, in un sottoscala del Comando ? Quando Pantalone paga non c’è rispetto per niente. Quando sono bravi i nostri Amministratori. Gargiulo Francesco “Movimento Civico Conta anche Tu”.