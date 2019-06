Sorrento, pazza idea Paulinho: il ds Amodio ci pensa

Sono passati soltanto poco più di sette giorni e già ha voglia di mettersi in luce il nuovo direttore sportivo del Sorrento, Antonio Amodio. Come già riportammo, dopo aver passato le ultime due stagioni come consulente di mercato, Amodio ha conquistato la stima della dirigenza rossonera che ora gli ha affidato la responsabilità della costruzione della rosa da consegnare a mister Vincenzo Maiuri.

Una pazza idea è quella che è balenata in testa ad Amodio, come più voci di corridoio stanno confermando: riportare a Sorrento Paulinho. Il brasiliano classe ’86 è attualmente svincolato; viene da sei mesi di inattività, e sarebbe una bella scommessa. Un ritorno, visto che Paulinho militò nel Sorrento, in Lega Pro, dal 2009 al 2011, segnando la bellezza di 39 reti in 62 presenze in totale. Un bottino di tutto rispetto che gli consentì di diventare capocannoniere nella seconda stagione (24 gol in 29 match disputati) e attirare l’attenzione del Livorno. Dopo l’ultima esperienza alla Cremonese, il brasiliano è senza squadra e a 33 anni potrebbe essere convinto dal progetto della società costiera che l’ha portato sotto i riflettori.