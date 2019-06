Sorrento, parcheggi d’oro: quattro da affidare entro fine luglio

Quattro sono i parcheggi d’oro che entreranno al centro di una gara d’appalto dal Comune di Sorrento per questa estato. Secondo quanto riportato da Metropolis, i parcheggi situati in piazza Marinai d’Italia, fanno gola a società e cooperative locali, perché non solo garantiscono alti introiti d’estate, ma sono strategici per scongiurare problemi di viabilità organizzando la sosta sia dei residenti che di turisti e pendolari. L’affidamento delle aree alla cooperativa sociale Solidarietà, titolare del servizio di gestione delle aree che favorisce anche l’inserimento di lavoratori disabili o svantaggiati economicamente, ormai è in scadenza. I parcheggi stagionali sono importanti anche per le casse del comune della Città del Tasso, sostenendo la tenuta del bilancio. Una destinazione diversa avrà invece lo spazio di piazza Ganci: l’amministrazione di Giuseppe Cuomo sembra aver deciso che al termine della stagione turistica, questa zona verrà riconvertita ad altro utilizzo o sarà sottoposta al regime dei parcometri.