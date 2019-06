Sorrento, oggi la sfilata di oltre 100 Ferrari testarossa

Sorrento. Il Ferrari Cavalcade Tour 2019 interesserà tutte le province della Campania. Tra le mete non poteva mancare la splendida Penisola Sorrentina, dove le Ferrari inizieranno il Tour dal Grand Hotel Excelsior Vittoria. Un’occasione assolutamente da non perdere per gli appassionati di motori.

Dopo la sosta di ieri a Benevento in corso Garibaldi e questa mattina a Salerno, dopo pranzo le Ferrari si dirigeranno alla volta della Costiera Amalfitana, ripartendo da Maiori verso Sorrento, dove la giornata terminerà in Corso Italia.

Nella giornata di domani la tappa prevista è Caserta, dove le fuoriserie saranno parcheggiate nella Reggia vanvitelliana. Dopodichè, nel primo pomeriggio, riprenderanno il loro cammino verso Napoli e sosteranno in Piazza del Plebiscito.

L’ultimo giorno si prevede un pranzo al Grand Hotel Quisisana di Capri e verso sera una sfilata da Capri ad Anacapri per terminare a Marina Grande.