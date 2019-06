Sorrento, nuovi orari per la biblioteca comunale: ecco le info

Novità per quanto riguarda la biblioteca Comunale di Sorrento. A partire dal mese in corso e per tutto il 2019 la Biblioteca Comunale “Bartolommeo Capasso” di Sorrento resterà aperta anche il sabato, per tutta la giornata, fino alle ore 20.

“Si tratta di un’iniziativa avviata in via sperimentale – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili, Massimo Coppola – L’obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze degli studenti che, in particolar modo in periodi di esami, frequentano in gran numero i locali della biblioteca”.