Segnalazione di Pino Cotarelli – Alla Libreria Tasso di Sorrento si presenterà il libro “Era Proprio Necessario” (Rogiosi editore) di Anna Stromillo & Diego Paura.

Alla Libreria Tasso

Sorrento – P.zza Angelina Lauro, 18

Lunedì 10 giugno 2019, alle ore 20

verrà presentato il libro di successo

Era Proprio Necessario (Rogiosi editore)

Itinerario psico-gastronomico di un’allegra compagnia alla ricerca di un festival

di Anna Stromillo & Diego Paura

Saranno presenti gli autori con le letture di Anna Capasso.

Il romanzo, scritto a quattro mani dai bravi giornalisti Diego Paura e Anna Stromillo, è stato presentato in anteprima nazionale al Salone del Libro di Napoli.

Attualmente in tour presso i principali store campani, e definita dagli stessi autori un viaggio a tu per tu con la Soul-Kitchen, l’opera sta riscuotendo notevole successo di pubblico e di critica. Una narrazione curiosa e allettante capace di coniugare, amabilmente, due piani, quello della leggerezza e della sensualità del palato e quello della dimensione affettiva condotta attraverso l’analisi della memoria.

La storia si snoda in una tre giorni di prove di uno spettacolo in un vecchio casale di campagna in Toscana.

I temi, che sembrano intrecciarsi e a tratti sovrapporsi, seducono il lettore sin dall’inconsueto incipit narrativo per condurlo in un viaggio, senza tempo, teso al recupero del proprio spazio interiore perduto.

Come in una giostra sinestetica, all’ombra di una grande cucina, rinnovato setting terapeutico, i personaggi narrano di sé e dei loro intimi segreti.

Al cospetto dei più svariati ingredienti, capaci di veicolare emozioni e seducenti incontri, misteri e pozioni magiche, i protagonisti recupereranno la dimensione del proprio sogno per configurare nuovamente la continuazione del loro viaggio sospeso tra fantasia e realtà.

Tra i personaggi della storia Lucio Caizzi, Marzio Honorato e Lorenzo Hengeller che hanno amichevolmente confessato agli autori le proprie passioni in tavola e nella vita.

Con Diego Paura e Anna Stromillo, a moderare l’incontro, il sociologo e critico d’arte, Maurizio Vitiello; reading della brava attrice Anna Capasso.

Un appuntamento da non perdere, condito da gioiose confessioni e allettanti degustazioni, gentilmente offerte dalla Pasticceria Primavera di Sorrento.

La serata cultural-gastronomica si presenta allettante e condivisibile.

Da non mancare, da non perdere, assolutamente, per comprendere il senso del gusto e le dimensioni affettive ricercate in memoria.