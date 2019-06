Sorrento. Maxi lite per futili motivi a Marina Grande tra un tassista e due persone del posto

Sorrento. Oggi pomeriggio si è verificata una maxi lite a Marina Grande che ha visto coinvolto C.L., un tassista, e due persone del borgo marinaro. Non si conoscono le cause che hanno portato al violento litigio ma si tratta comunque di futili motivi, addirittura sembrerebbe che il tutto sia scaturito da una doccia negata. Il fatto, poi, che un tassista sia coinvolto nella vicenda lascia ancora più perplessi. La situazione in breve tempo è degenerata ed è stato necessario l’intervento di ambulanze e forze dell’ordine che hanno cercato di riportare la tranquillità. Ma la lite di Marina Grande, nel frattempo, è già diventato l’argomento del giorno di cui tutti parlano.