Sorrento – Massa Lubrense. Ciclomotore investito da SUV, ragazza a terra per mezz’ora L’impatto è stato violentissimo tanto da far temere gravissime conseguenze per la ragazza che viaggiava a bordo del suo scooter lungo via Partenope. L’incidente si è verificato poco prima delle 22 lungo la provinciale che collega Sorrento a Massa Lubrense. La giovane procedeva in direzione dell’estremo lembo della costiera quando un suv che sopraggiungeva dalla strada privata che conduce verso la Cala di Puolo si è immesso sulla carreggiata senza dare la precedenza, investendola in pieno e facendola finire contro un’altra auto che procedeva in direzione di Sorrento.

La ragazza è rimasta riversa sull’asfalto per almeno mezz’ora, fino a quando finalmente, dopo diverse telefonate, non è sopraggiunta un’ambulanza del 118. I sanitari le hanno prestato i primi soccorsi sul posto, poi una volta immobilizzata nel timore di lesioni interne, hanno provveduto al suo trasferimento all’ospedale di Sorrento dove viene sottoposta agli accertamenti del caso.

Sul posto anche gli agenti del commissariato ed i carabinieri di Sorrento che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze. Intanto il traffico è rimasto per almeno mezz’ora completamente paralizzato, poi lentamente la circolazione è ripresa regolarmente in entrambi i sensi di marcia.