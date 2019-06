Sorrento. Mario Gargiulo scende in campo, giovedì prossimo presenta un Movimento politico . Giovedì 20 giugno alle 19 al Bar Kontatto sul Corso Italia, di fronte piazza Lauro, l’ex assessore Mario Gargiulo, dato fra i prossimi candidati sindaco, scende in campo con un suo movimento, al momento non rivela molto “Presenteremo con un gruppo di amici un movimento politico – dice Gargiulo -, al momento non è ancora una lista, ma i particolari ed il nome verranno rivelati giovedì prossimo. ”