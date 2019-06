SORRENTO-MAIURI, IL MATRIMONIO CONTINUA

Vincenzo Maiuri sarà ancora il responsabile tecnico della prima squadra rossonera. Con grande soddisfazione, la dirigenza rossonera comunica di aver trovato l’intesa con il tecnico milanese per le prossime due stagioni sportive, in un’ottica di solida programmazione e di continua crescita per la compagine costiera.

Arrivato lo scorso Gennaio sulla panchina rossonera, Maiuri ha traghettato il Sorrento verso posizioni di classifica ben più tranquille, conquistando la quota salvezza con un mese di anticipo.

Frutto di ottimi risultati, maturati con brillanti prestazioni e soprattutto con la valorizzazione dei giovani presenti in rosa.

Il Sorrento, infatti, è da considerare il vincitore morale della classifica “Giovani di valore” del girone H della serie D 2018/19, competizione che premia il minutaggio dei calciatori più giovani impiegati durante la stagione. La classifica ufficiale vede trionfare il Fasano in prima posizione, con 20 punti di vantaggio rispetto ai rossoneri nonostante un minutaggio inferiore, poichè la compagine pugliese ha usufruito di punti bonus avendo svolto l’intera attività del settore giovanile. Bonus non conquistato dal Sorrento in quanto l’attività giovanile è stata svolta con una matricola differente,

quella dell’Accademia Calcio.