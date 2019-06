Sorrento, è Luigi Di Prisco il nuovo Presidente del Consiglio Comunale: “Lavorerò con amore per i cittadini”

E’ Luigi Di Prisco il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Sorrento. Di Prisco è stato eletto nella serata di ieri, dopo dieci voti, ottenendo maggioranza assoluta.

Questo il suo messaggio:

“Carissimi amici è con grande gioia che vi comunico che ieri sera sono stato eletto al prestigioso incarico di Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento. Ringrazio l’intero consiglio e il Sindaco per la fiducia espressa nei miei riguardi. Ringrazio inoltre tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni, chi ha condiviso con me gioie e dolori, successi e amarezze. Un grazie alla mia famiglia e in modo particolare alle mie due bambine a cui per espletare le mie funzioni in questi 4 anni ho sottratto loro molto tempo.

Ora dopo 4 anni stupendi trascorsi a valorizzare il nostro ambiente finalizzato alla tutela del bene comune che non dovrebbe creare contrapposizioni tra vari gruppi politici, bensì unione, ora per quest’ ultimo anno di legislatura avrò il privilegio di guidare l’assise cittadina. Come ho detto al mio discorso di insediamento avremo una stella cometa che ci guiderà il cammino: l’amore estremo verso, la nostra amata città, i Sorrentini e i nostri figli e soprattutto il loro futuro! Svolgerò con dovizia il mio ruolo senza mai dimenticare chi sono e da dove provengo e pertanto da oggi mi sentirò ad essere chiamato ad essere oltre presidente del consiglio quale Presidente del popolo Sorrentino visto che il consiglio rappresenta la totale volontà popolare. Vi abbraccio fraternamente tutti. Vostro Luigi”.