Sorrento. Piove sulla Città del Tasso, piove anche sull’inaugurazione fallimentare di ieri, piovono anche le polemiche da tutte le parti . Questa “vasca” non piace a nessuno, qualcuno si chiede come abbia potuto la Soprintendenza di Napoli approvarla, qualcuno già la immagina piena di zanzare e verdastra per mancanza di manutenzione, come avviene per altre opere pubbliche, qualcuno pensa alle centinaia di migliaia di euro spesi , qualcuno, invece, come l’ex sindaco Raffaele Attardi, ne fa una riflessione che pubblichiamo.

La fontana di piazza Lauro va benissimo così com’é.

È quella più adatta per un Terminal Bus con annesso Centro Commerciale, cioé per quello che sta diventando la Città.

Ció non toglie che si puó ancora migliorare.

Suggerirei di mettere al centro un Vitello d’oro, così tanti Cittadini che pensano solo a guadagnare o i poveracci che vorrebbero imitarli ma che al momento sostengono questo tipo di sviluppo perché si preoccupano di come fare a sostenere costi sempre più alti, potrebbero senza sforzo fare una sosta ogni mattina ed una piccola preghierina al loro idolo.

Nel frattempo per quanto mi riguarda continuo a pensare che sarebbe bello fare delle fontane alle Marine, facendo scorrere l’acqua delle sorgenti dopo averla depurata.

Primo poi ci riusciremo, gli daremo la forma di una Grande Onda e la chiameremo Laura.

Tutto é interconnesso