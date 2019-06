Sorrento, ecco la nuova piazza Veniero con info-point e tesoro archeologico

Finalmente il comune di Sorrento scioglie le riserve sulla nuova piazza Veniero. Dopo circa nove anni dall’inaugurazione da parte del sindaco Marco Fiorentino, si è trovato una destinazione all’intero slargo, che raccoglie il casotto e il tesoro archeologico. In passato erano state formulate diverse ipotesi, da sala letture a locale per il Forum dei Giovani, ma alla fine si è pensato di candidare l’immobile in discussione, come info-point per la promozione dell’artigianato.

L’ente intende infatti rientrare il casotto entro un progetto candidato al bando Gal Terra Protetta, inserendolo nell’ambito del recupero e valorizzazione dei beni archeologici, rinvenuti nel 2010. Ieri c’è stato il via libera dalla giunta con l’approvazione del progetto definitivo, per dare un volto nuovo alla piazza. Fonte di finanziamento del progetto sarà il GAL Terra protetta con i fondi PSR 2014-2020. Nel manufatto il comune intende realizzare una scala per collegare i due livelli, al piano interrato ci sarà una separazione del locale.

Una sala multimediale, servizi igienici, deposito e impianti saranno realizzati attraverso l’installazione di tramezzature, impianti e finiture. Saranno rivedute anche le facciate estere del casotto, con un restyling che richiamerà alla tradizione agricola in Penisola Sorrentina, mentre sulla copertura ci saranno dei pannelli solari.