Sorrento. Continua a far discutere la fontana realizzata in piazza Angelina Lauro ed inaugurata all’inizio di questo mese. Sono in tantissimi coloro che ritengono la “vasca”, come oramai viene comunemente definita, non adatta al contesto ed esteticamente poco piacevole. Inoltre, essendo facilmente accessibile stante l’altezza contenuta della struttura, il timore principale era che qualcuno potesse utilizzarla per rinfrescarsi i piedi nelle calde giornate estive. Ed i timori, in effetti, non erano infondati. Dopo le prime foto pubblicate nei giorni scorsi sui social che ritraevano gente comodamente seduta con i piedi a bagno nell’acqua fresca della fontana sorrentina, la situazione è degenerata ed in queste ore su facebook è diventato virale un video nel quale si vede un uomo che nella tarda serata di ieri utilizza la fontana come una vera e propria piscina tuffandosi nelle fresche acque. Il video è stato girato da Eduardo Fiorentino, vicepresidente del Forum dei Giovani di Sorrento e consigliere nazionale dell’associazione Verdi Ambiente Società (Vas), il quale mentre si trovava in piazza Lauro ha notato un uomo di circa 30 anni che, parzialmente spogliatosi, si tuffa nella vasca della fontana per rinfrescarsi o semplicemente per compiere un gesto da riprendere con il cellulare e far poi girare sui social. Ovviamente il video ha scatenato ben presto lo sdegno e la rabbia dei cittadini che ora chiedono maggiori controlli in modo da evitare in futuro altri comportamenti del genere.