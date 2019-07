Sorrento, incidente nei pressi dell’Hotel Gardenia: ciclomotore travolge e uccide turista. Omicidio stradale

ANTPERIMA. Sorrento . Un bruttissimo incidente ieri come ancipato in nottata cisono state gravi conseguenze Sorrento. Nei pressi dell’Hotel Gardenia, Corso Italia, zona meglio nota come Sottomonte, dopo Marano e verso Sant’Agnello, nel caos del traffico che spesso caratterizzata la zona, un ragazzo che guidava il suo ciclomotore ha letteralmente travolto una persona che si trovava sulle strisce pedonali, intenti ad attraversare. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stata una turista di origine polacca: quest’ultima, dopo vari tentativi di rianimarla, purtroppo deceduta. Ancora non sono noti i dettagli sull’incidente, ma la cosa ha scioccato i presenti e non solo. Per il motociclista ora dovrebbe palesarsi l’ipotesi di omicidio stradale.

La donna, una turista polacca di 54 anni, si trovava in vacanza in Penisola sorrentina insieme ai familiari. Ad investirla, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Sorrento, è stato un 25enne di Scafati. Il giovane è stato anche sottoposto ad alcol test ed esame tossicologico, che hanno dato esito negativo. Poi è stato denunciato e ora risulta indagato con l’ipotesi di omicidio stradale.