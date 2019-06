Sorrento, idea Esposito per l’attacco

Il Sorrento inizia la sessione di calciomercato con l’innesto in difesa di Davide Cacace e la partenza di Antonio Guarro in direzione Angri (Eccellenza). La società rossonera intanto sta tentando il colpo Gennaro Esposito, un attaccante che consentirebbe migliorare il rank nella prossima stagione, ma che ha molte richieste dalle squadre di categoria: dopo una stagione molto prolifica, condita da 17 reti con la maglia del Nola, Esposito ha estimatori anche in Eccellenza.

Oltre al Sorrento, sul calciatore originario di Avellino ci sarebbero le sirene di Messina e Frattese: alla porta ci sono anche altri club pronti ad accaparrarsi tale investimento per il reparto offensivo, come Turris, Nocerina, San Tommaso e Grumentum Val d’Agri.