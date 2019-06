Sorrento. Gran festa per i 50 anni di Stefano Marzuillo, e la politica si divide col Premio Agnes. Un bel traguardo per l’avvocato Stefano Marzuillo, un professionista stimato non solo in penisola sorrentina. La politica si è divisa fra la festa per i 50 anni e il Premio Biagio Agnes a Marina Grande, anche il sindaco Cuomo a un certo punto è sparito dopo l’inizio. Chi c’era e chi non c’era potrebbe svelare anche alcuni retroscena per le prossime elezioni. Marzuillo ha lasciato il posto di Presidente del Consiglio a Luigi Di Prisco che non c’era come non c’era Massimo Coppola, per il quale sembra che la De Angelis abbia fatto un ennesimo messaggio nella chat di maggioranza di whatsapp , considerato il suo antagonista alla corsa di sindaco, con Mario Gargiulo, mentre c’erano Natale De Gregorio e Michele Vitiello e non il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani. Ovviamente potrebbero essere solo curiosità, fa parte del gioco , diciamo così, fra giornalismo e politica, ma non possiamo esimerci dal fare grandissimi auguri a Marzuillo.