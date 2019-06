Sorrento, giorni roventi tra riconferme e mercato

I rossoneri stanno pianificando il futuro dopo la riconferma di mister Maiuri, dopo Alessadro Siani riprenderanno i lavori al campo Italia

Sorrento – Il caldo si fa sentire e questi sono giorni caldi per la società rossonera che si giostra tra le riconferme ed il mercato.

Non solo le riunioni tra le cosiddette quattro mura, ma come spesso accade il cellulare fa sentire spesso il suo trillo, ed ecco che gli ‘affari’ che una volta si facevano e si fanno passando per altre strade, oggi prendono anche questa. Però il faccia a faccia è sempre quello che decide il tutto. Così sembra che debbano ancora vestire la casacca rossonera Simone Figliolia, Eric Herrera, Sasà D’Alterio, Vincenzo Russo e Roberto De Rosa, ma anche Gaetano Vitale che è stato votato il miglior under della serie B 2018/19.

Secondo alcune voci si sta trattando Francesco Alvino, che forse non rivestirà la casacca bianca del Savoia, un calciatore che il mister sorrentino ha già avuto alla sua corte quando giocava nella Nocerina nel 2016/17. Vox populi dice che Davide Cacace potrebbe accasarsi tra breve, però staremo a vedere, mentre un’occhiata la si starebbe dando al centrocampista Gennaro Acampora ex Avellino e Sanremese.

Mentre per quel che riguarda il campo Italia dopo lo spettacolo di Alessandro Siani, che si terrà il 14 giugno, si metterà mano al riffacimento del manto erboso e ad installare i nuovi sedolini.

Gispa